Tödlicher Unfall bei Schwäbisch Hall

Schwäbisch Hall. Ein 27-Jähriger ist am Donnerstagabend, gegen 20 Uhr, bei Schwäbisch Hall tödlich verunglückt. Dies teilte die Polizei am Freitag mit. Der junge Mann befuhr mit seinem VW die K2369 aus Richtung Rötenhof kommend in Fahrtrichtung Bibersfeld. Vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort frontal mit einem Baum, so die Polizei. Der Fahrer war nicht angeschnallt. Er wurde von Ersthelfern leblos in seinem Auto aufgefunden. Reanimationsversuche scheiterten. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Die Feuerwehr Schwäbisch Hall war mit sechs Fahrzeugen und 22 Kräften, der Rettungsdienst mit acht Kräften im Einsatz.