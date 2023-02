Tödlicher Unfall auf der A81 bei Hardthausen

A81 bei Hardthausen. Ein Unfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich am Montagmorgen auf der Autobahn 81 bei Hardthausen am Kocher. Dies teilte die Polizei Heilbronn mit. Aufgrund einer Baustelle im Bereich der Anschlussstelle Neuenstadt stockte gegen 8.45 Uhr der Lkw-Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart. Vermutlich aus Unachtsamkeit nahm dies ein 20-Jähriger zu spät wahr und fuhr mit seinem Fiat Ducato auf einen Lkw auf.

Die 18-jährige Beifahrerin im Fiat wurde bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert und erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Der 20-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Auch der Fahrer des Lkw musste nach dem Unfall im Krankenhaus behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 80.000 Euro.

Die A81 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten bis zum Nachmittag voll gesperrt werden.