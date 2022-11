Suche nach Vermisstem in Kirchzell erfolgreich

Kirchzell. Seit Freitagabend wurde in Kirchzell (Landkreis Miltenberg) ein 33-Jähriger vermisst, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Die Polizeiinspektion suchte intensiv nach dem Mann und bat um Hinweise aus der Bevölkerung. Bei der Suche kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Nachdem zunächst nur der Firmen-Pkw des Vermissten im Bereich des örtlichen Friedhofs in Kirchzell festgestellt wurde, gab die Polizei am Dienstagvormittag Entwarnung. Der Mann sei im Laufe der Suchmaßnahmen der Miltenberger Polizei wohlbehalten aufgefunden worden.

