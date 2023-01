Suche nach Mann in hilfloser Lage in Aalen

Aalen. Ein unbekannter Mann meldete sich am Freitagmorgen gegen 5.10 Uhr bei der Polizei in Aalen und gab an, gestürzt zu sein und sich nicht mehr bewegen zu können. Zudem ergaben sich im Gespräch Hinweise auf den ungefähren Aufenthaltsort und dass der Mann unterkühlt sein könnte. Das Gespräch brach schließlich ab. Sofort wurde eine Fahndung nach dem Mann mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber eingeleitet. Der Gesuchte wurde schließlich aufgefunden. Es handelte sich um einen 40 Jahre alten Mann, der stark alkoholisiert war. Nach derzeitigem Kenntnisstand dert Polizei hatte er sich lediglich eine leichte Verletzung am Bein zugezogen. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt.

