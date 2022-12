Straßenlaterne landet in Dorfprozeltener Schulgarten

Dorfprozelten. Eine nicht angezogene Handbremse an einem geparkten Pkw in Dorfprozelten (Landkreis Miltenberg) hatte eine Kettenreaktion zur Folge, bei der glücklicherweise niemand verletzt wurde. Dies teilte die Polizei Miltenberg mit.

Eine 31-Jährige war am Donnerstagnachmittag in der Schulstraße, um ihr Kind von der Schule abzuholen. Als dieses aus dem Schulgebäude herausrannte, verließ die Mutter ihren Pkw, ohne einen Gang einzulegen und die Handbremse anzuziehen. In der Folge rollte der Pkw einige Meter zurück, kollidierte mit einer Straßenlaterne und riss diese aus der Verankerung.

Anschließend fiel die Laterne in den Vorgarten der Schule. Glücklicherweise wurde hierdurch niemand verletzt und abgesehen von der Laterne entstand auch kein weiterer Sachschaden. Eine Streife der Miltenberger Polizei war vor Ort und verständigte den zuständigen Betreiber über die Beschädigung.