Stets den Mut haben, groß zu denken

Beim 12. Gipfeltreffen der Weltmarktführer, das bundesweit größte Treffen von tatsächlichen und potentiellen Weltmarktführerunternehmen, Beratern und politischen Entscheidern, waren auch Denise Schindler und Wolfgang Grupp zu Gast.

Künzelsau/Schwäbisch Hall. Zum Auftakt des dreitägigen „Gipfeltreffens der Weltmarktführer“ stimmte Trigema-Chef Wolfgang Grupp aus Burladingen die hochkarätigen Teilnehmer in Schwäbisch Hall in die Thematik ein: „Nicht Macht, Marktanteile und Größe dürfen für unser Handeln bestimmend sein, sondern Gerechtigkeit, Beständigkeit und vor allem Verantwortung für die Mitmenschen“.

Hinter seinem sehr erfolgreichen familiengeführten Unternehmen mit 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht das Motto: „Setze Vertrauen in die Mitarbeiter und übertrage ihnen bis hinunter zum Lehrling Verantwortung.“

In erster Linie geht es vor allem um seine persönliche Entscheidungen und die daraus abgeleitete Haftung, denn er will und muss das, was er von anderen verlangt, selbst vorleben. Nicht Größe und Gier, sondern Menschlichkeit, Stolz auf das Erreichte, Anständigkeit und Ehrlichkeit stehen im Vordergrund. Für Wolfgang Grupp ist nicht das Geldzählen das Schönste im Leben, sondern das Gefühl, gebraucht zu werden.

Gutes Verhältnis

Ein besonderes gutes Verhältnis zu seinen Betriebsangehörigen ist für ihn enorm wichtig. Sie spüren die Wertschätzung, was zusätzlich positiv für deren Motivation ist. Grupp garantiert die Sicherheit all seiner Arbeitsplätze. Und noch mehr: Sogar die Kinder der derzeitigen Beschäftigten erhalten jetzt schon eine Arbeitsplatzzusage. Er wäre froh, es würden sich mehr junge Leute für die Produktion statt für Bürojobs bewerben.

Selbst schwer vermittelbare Jugendliche aus dem Umkreis von Burladingen erhalten von ihm eine Chance. In diesem Zusammenhang hebt er die Bedeutung der Familie hervor. Eltern haben Verantwortung für die Kinder und sollen ein Vorbild (auch im Betrieb) abgeben. Mitarbeiterkinder sind immer „Rosinen“, denn die Eltern sorgen schon dafür, dass sie keine Probleme machen.

Von der FN auf das Thema Frauenquote angesprochen, antwortet er abweisend. Das sei eigentlich eine Beleidigung für die weiblichen Mitarbeiter. Mindestlohn – eine „Schande, dass es so was geben muss“ – ist in seiner Firma kein Thema. Alle werden anständig und nach Leistung bezahlt. Scheinbar gib es überhaupt keine Probleme, oder doch? Es sind die sich verdoppelnden Kosten für Energie und Baumwolle. Lieferengpässe kommen zwar nicht vor, aber es müssen Höchstpreise bezahlt werden.

Wie entspannt sich so ein Vollblutunternehmer? Unserer Zeitung verrät er, dass er jeden Morgen bei Wind und Wetter um 6.30 Uhr im Freien schwimmt. Weil er die warme Sonne „anbetet“, legt er sich so oft es geht mit Trigema-Badehose in den Liegestuhl. Natur, Wald und Jagd gehen ihm über alles.

Ein paar Worte waren Wolfgang Grupp auch zum Verkaufsgeschäft in Igersheim zu entlocken. Mindestens einmal im Jahr kommt er dort zu Besuch und lobt seine sehr guten und langjährigen Verkäuferinnen und Verkäufer. Es macht ihm Spaß, in einem seiner Läden auch mal selbst zu beraten und an der Kasse abzurechnen. Der Kunde erhält dann einen Beleg mit dem Vermerk „Verkäufer Wolfgang Grupp“.

Der Abend war überschrieben mit dem Slogan „Von der Besten lernen“. Wolfgang Grupp sen., sein Sohn Wolfgang jun. und seine Tochter Bonita legten davon emotional, offen und ehrlich Zeugnis ab.

Motivation am Abend

Nach einem langen und anstrengenden Kongresstag über Leadership bis zu Digitalisierung motivierte Denise Schindler anhand ihrer persönlichen Leidens- und dann Erfolgsgeschichte die Weltmarktführer im Carmen-Würth-Forum in Künzelsau mit ihrem Vortrag „Vom Glück, Pech zu haben“. Sie war Bronzemedaillengewinnerin in der Paracycling-Klasse C 3 bei den XVI. Paralympischen Spielen in Tokio 2021.

Im Alter von zwei Jahren musste ihr nach einem Straßenbahnunfall der rechte Unterschenkel amputiert werden. Nach einem Jahr voller Bangen und Hoffen bekam sie eine Prothese, mit der sie es schaffte, sich gut im Alltag fortzubewegen.

Wegen ihrer Behinderung wurde sie im Kindergarten oft gehänselt, ebenso im Freibad. Schulsport bedeutete für sie Demütigung, denn man wählte sie immer erst als letzte in Teams hinein.

Ihren Eltern ist sie heute besonders dankbar, denn ihre Liebe, ihr Fördern und Fordern ermutigte sie, immer wieder optimistisch zu sein und neue Wege zu gehen. So ging Denise Schritt für Schritt ihren Weg der „Resilienz“, das heißt mit innerer Stärke widerstandsfähig und stressresistent zu leben. Auch in schweren, traurigen Momenten kann ein bisschen Humor und Zuversicht helfen.

Sport und Denise Schindler waren lange keine Freunde. Nach dem Abitur entdeckte sie für sich selbst in einem Fitness-Studio Freude am Spinning-Rad (Motto: „Never stop spinning!“), ein Fahrradtraining in der Gruppe mit fetziger Musik. Weil alles immer besser klappte, kam bald ein „richtiges“ Mountainbike hinzu, mit dem sie schon bald die Alpen überquerte.

Es folgten viele WM-Wettbewerbe und Siege weltweit. Bisheriger Höhepunkt war 2021 die Teilnahme an den Paralympischen Spielen in Tokio, wo sie gleich am ersten Tag Bronze für Deutschland errang.

Denise Schindler zieht einen Vergleich zwischen Wirtschaft und Sport: Was für einen Sportler eine Verletzung oder eine knappe Niederlage bedeutet, kann bei einem Unternehmen beispielsweise ein Umsatzeinbruch sein. Nach jedem Rückschlag muss man den Mut haben, groß zu denken, neue Möglichkeiten suchen, weiterkämpfen, gegebenenfalls erst mal kleine Pakete schnüren. Es kommt auf die Ausdauer an.

Die Olympionikin entwickelt inzwischen erfolgreich mit Hilfe von Laserscanning Prothesen aus dem 3D-Drucker, wobei der Stumpf der Athleten vorher digital vermessen werden muss. Ziel ist eine schnellere und kostengünstigere Produktion, die auch dem Breitensport dienen kann. Dieses Verfahren stellte sie auf der Hannover-Messe US-Präsident Obama und Kanzlerin Merkel vor, die davon sehr beeindruckt waren.

Inklusion, sowohl in der Schule als auch in Unternehmen, ist ihre Herzensangelegenheit, damit vielen ein normales Leben ermöglicht werden kann. „Warum lehrt die Schule nicht die Basis der Gebärdensprache? Kinder gehen damit spielerisch wie mit einer Geheimsprache um.“

In ihrem Gespräch mit den FN plaudert sie gerne aus, wie sie sich am liebsten belohnt: mit Gummibärchen und Zeit mit Freunden verbringen, zum Beispiel gemeinsam kochen (am liebsten Spinat mit Rührei und Kartoffeln). Ihr Musikgeschmack: RnB, Queen, Sascha Funke oder Paul Kalkbrenner.

Trotz Entzündungsproblemen am Stumpf und einem kürzlichen Bandscheibenvorfall steht die Powerfrau mit ihren „Babys“ (sieben Räder im Keller) auf „zwei Beinen“ und lebt nach dem Motto „Jetzt erst recht!“ und „Jetzt zeig ich’s allen!“. Derzeit ist sie mit Moderation, Vorträgen und Podcastentwickeln gut beschäftigt. Die Sportfördergruppe der Bundeswehr und auch Adidas geben ihr sportliche und wirtschaftliche Unterstützung.

Ihre Tipps und Grundsätze der Resilienz hat Denise Schindler vor kurzem in dem Buch „Vom Glück, Pech zu haben“ (Mosaik Verlag) zusammengefasst.