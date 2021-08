Schwungvoll und virtuos

Es war ein lauer Sommerabend mit wunderbarer Musik, die einfach Laune macht. Das Klavierduo Glemser mit Florian und Franziska Glemser an den beiden Flügeln hatte sich für das Konzert im Würzburger Neutorgraben einen interessanten Mix ausgesucht: Stücke, die gleich mehrere Genres miteinander verbinden. Damit stand beim Kulturpicknick, als kleinem Ersatzprogramm für den Würzburger Hafensommer, erneut ein Klassikpart auf dem Programm. Das Ehepaar Glemser, das schon gemeinsam studiert hat und seit vielen Jahren erfolgreich zusammen auf der Bühne steht, hat 2020 den Kulturförderpreis der Stadt Würzburg und bereits mehrere internationale Preise erhalten.

Ob gemütlich auf einer mitgebrachten Decke oder im bestuhlten Bereich: Das Programm passte perfekt zum Konzept des Kulturpicknicks. Der Abend war weit entfernt von einem steifen Ambiente, was schon die beiden Künstler mit ihrer Garderobe untermauerten: Florian Glemser mit weißem Hemd und Jeans und seine Frau Franziska im weißen Sommerkleid. Und wer meinte, zwei Klaviere hätten nichts auf einer Freilichtbühne zu suchen, wurde vom erfolgreichen Duo schon bei den ersten Tönen eines Besseren belehrt. Mit großer Spielfreude und Virtuosität verbanden die Pianisten Klassik und Jazz. Rasant und mit viel Elan ließen sie den kleinen Zauberlehrling Mickey aus Walt Disneys „Fantasia“ von 1940 quasi über die Tasten wirbeln oder „Schneewittchen“ von seinem Märchenprinzen träumen. Zeit zum Träumen und Schwelgen gab es auch beim „Tanz der Zuckerfee“ und dem „Marsch der Zinnsoldaten“ aus „Der Nussknacker“ von Pjotr Iljitsch Tschaikowski, die das Duo in der Klavierversion tanzen und marschieren ließ. Jazzig und fetzig präsentierten sich die Pianisten anschließend mit einer Hommage an Herbie Hancock und Chick Corea. Florian Glemser hat als begeisterter Jazz-Fan und Jazz-Pianist dabei „Girls of Ipanema“ noch seinen eigenen Drive mitgegeben und eine gute Prise Funk eingestreut, was bei Publikum sichtlich ankam und Lust auf mehr machte. Und das gab es mit weiteren Stücken aus Glemsers Feder, bei denen das Publikum mitswingte. Dave Brubecks polyrhythmische Suite „Points on Jazz“ verband zum Abschluss musikalische und stilistische Statements mit einem melancholischen Thema.

Mit lautstarkem Applaus forderten die Zuschauer gleich zwei Zugaben – und wurden einmal mehr überrascht. Vierhändig spielten die beiden die „Taubenpost“ von Schubert. Und mit einem gefühlvoll-weichen „Guten Abend, gute Nacht“, dem „Wiegenlied“ von Brahms, verabschiedeten sie das Publikum in die laue Sommernacht. Diana Seufert