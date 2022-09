Schwerer Unfall bei Michelfeld

Michelfeld. Ein 28-jähriger Citroen-Fahrer fuhr am Sonntag um kurz vor 19 Uhr die B14 von Bubenorbis in Richtung Michelfeld. In einer scharfen Rechtskurve auf der "Roten Steige" geriet sein Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und in der Folge in den Grünstreifen. Dort überschlug sich der Citroen. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Der 28-Jährige musste noch vor Ort von einem Notarzt versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 4500 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung des

Fahrzeugs kam es nur zu leichteren Verkehrsbehinderungen.

