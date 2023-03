Schule in Weinsberg wegen unbekannter Flüssigkeit evakuiert

Weinsberg. Weil eine zunächst unbekannte, stechend riechende Flüssigkeit im Biologie-Raum einer Schule in der Rossäckerstraße in Weinsberg ausgelaufen war, wurde die ganze Schule am Donnerstagmittag evakuiert. Dies teilte die Polizei am Freitag mit.

Gegen 11.30 Uhr stellte ein Lehrer die Flüssigkeit auf dem Boden des Zimmers fest. Da zu diesem Zeitpunkt nicht gesagt werden konnte, um was es sich genau handelte, leitete die Schulleitung die Evakuierung ein. Die Flüssigkeit wurde im weiteren Verlauf durch die Feuerwehr gebunden und gesichert.

Nachdem das Zimmer ausreichend gelüftet wurde, konnte es wieder zur Nutzung freigegeben werden. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Flüssigkeit vermutlich aus einem umgefallenen Fisch-Präparat ausgelaufen war. Personen kamen nicht zu Schaden. Aufgrund der Evakuierungsmaßnahmen musste die Rossäckerstraße kurzfristig gesperrt werden.