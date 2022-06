Richtiger Einstieg wichtig

Heilbronn. Eine Ausbildung vermittelt solide Kenntnisse und Fertigkeiten für eine sich anschließende berufliche Tätigkeit. Oft ist sie auch der Einstieg in eine erfolgreiche Karriereentwicklung.

Start mit Berufsausbildung

Viele Führungskräfte in der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken haben ihren Weg mit einer Berufsausbildung begonnen. Wie der Einstieg gut gelingt, wie Berufswahl und Bewerbung richtig angegangen werden, sind Themen der IHK-Aktionstage auf der Bildungsmesse am 24. und 25. Juni in Lauda-Königshofen.

Unter dem Motto „IHK vor Ort“ bieten die Berater der Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken ein interessantes Programm an, welches sich an Schüler der Berufsorientierung und Eltern gleichermaßen richtet.

Zwei interessante Vorträge stehen am Samstag, 25. Juni, auf dem Programm: Der Vortrag „Berufswahl und Bewerbung richtig machen“ von 12 bis 12.45 Uhr vermittelt in einfacher Form die Grundlagen für eine erfolgreiche Ausbildungsplatzsuche. Der Vortrag „Mit Ausbildung zum Erfolg“ 13 bis 13.40 Uhr gibt erste Einblicke in den Aufbau und den Ablauf einer Berufsausbildung sowie in die späteren Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

An beiden Tagen stehen die Fachexperten der IHK an ihrem Beratungsstand für alle Fragen rund um das Thema Ausbildung zur Verfügung. Auch können Termine für eine 20-minütige Kurzberatung vorab unter Telefon 07131/9677319 oder über die Mailadresse nicole.charrier@heilbronn.ihk.de gebucht werden.

Tolle Gelegenheit

„Eine tolle Gelegenheit, Berufswahl und Bewerbung von Anfang an richtig anzugehen“, meint Claudia Scheunpflug, Leiterin Berufsbildung der IHK Heilbronn-Franken und ist sich sicher, dass sich der Kontakt zur IHK auf der Bildungsmesse in Lauda lohnt. Neben der IHK werden auch zahlreiche Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen mit vor Ort sein.