Regionalbahn bei Rammingen beschossen

Alb-Donau-Kreis/Rammingen. Bereits am Donnerstagabend (16.02.2023) wurde ein Regionalzug auf dem Weg in Richtung Ulm gegen 17:20 Uhr von einem bislang unbekannten Täter beschossen.

Der aus Richtung Aalen kommende Regionalzug war offenbar auf der Strecke zwischen Niederstotzingen und Rammingen von einem bislang unbekannten Täter beschossen worden, teilte die Polizei mit. Hierbei wurden zwei im hinteren Teil des Zuges gelegene Fenster beschädigt. Womit der Beschuss erfolgte ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Reisende wiesen die Mitarbeitenden des Zuges auf den Vorfall hin, woraufhin diese die Landes- und Bundespolizei informierten. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den Zug beim Halt am Ulmer Hauptbahnhof in Augenschein. Weitere kriminaltechnische Untersuchungen wurden im Laufe des Freitags vorgenommen. Durch den Vorfall wurden aktuellen Informationen zufolge keine Personen verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von 3000 bis 5000 Euro.

Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.