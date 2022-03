Probleme bei der Zustellung

Odenwald-Tauber. Die Corona-Lage in der Region bleibt angespannt, und das bereitet auch der Logistik der Fränkischen Nachrichten zunehmend Sorge. Immer wieder kommt es vor, dass ein Zusteller oder eine Zustellerin wegen eines positiven Tests oder weil er/sie Kontaktperson war, vorübergehend in Quarantäne muss. In diesen Fällen muss kurzfristig Ersatz organisiert werden. Manuela Hofmann und Marcel Surrey, Geschäftsleitung der Fränkischen Presse Vertriebs GmbH: „Wir kommen langsam an unsere Kapazitätsgrenzen.“ Es müsse damit gerechnet werden, dass plötzlich gleich in mehreren Bezirken Mitarbeiter ausfallen. Bisher konnte das meist kompensiert werden. „Wir werden alles zustellen, bitten aber um Verständnis, wenn die Zeitung mal nicht zum gewohnten Zeitpunkt auf dem Frühstückstisch liegt.“

