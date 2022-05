Polizeiliche Kontrollaktion auf der A 81 bei Grünsfeld: Erst klicken die Handschellen - dann gibt's einen wahren Geldregen

Odenwald-Tauber. Auch langjährige Polizeibeamte, die in ihrem Berufsleben bereits viel mitgemacht haben und damit über jede Menge Erfahrung verfügen, geraten in Situationen, in denen ihnen zunächst nur eines bleibt – staunende Blicke. Wie jetzt erst bei der Kontrollaktion auf der A 81 im Fall eines mit neun Personen besetzten osteuropäischen Sprinters – übrigens knapp eine Tonne überladen – auf dem Weg von Belgien nach Tschechien.

Der Lenker war zur Fahndung ausgeschrieben – und plötzlich klickten die Handschellen. Grund: Wegen Schleuserei war bislang eine Geldstrafe von etwa 2700 Euro noch nicht beglichen worden. Was tun? Ratlose Gesichter bei den acht Mitinsassen – bis eine Frau den Beamten vorschlug, doch mal ins Handschuhfach zu blicken. Mit Erfolg – denn hier fanden sich 3000 Euro in Fünfziger-Scheinen.

Handschellen weg – ein Problem zumindest gelöst. Was jedoch blieb, waren die gut 1000 Kilogramm zu viel. „So was erlebt man wirklich nicht alle Tage“, meinte einer der Polizisten, der das Geld zählte und es quittierte („alles muss ja seine Richtigkeit haben“), zu dem Zeitpunkt nicht ahnend, dass kurze Zeit später bereits der nächste kuriose Fall auf die Damen und Herren in den Uniformen warten sollte.

Ein in die Jahre gekommener Sprinter war das polizeiliche Objekt der Begierde. Das genauere Hinschauen ergab folgende Mängel: Airbag im Lenkrad defekt, 500 Kilogramm Übergewicht, dazu mit einem Überführungskennzeichen Reifen ausgeliefert. Mit einer Engelsgeduld redeten die Beamten auf den Fahrer, einem älteren Pakistani, ein, um ihm klar zu machen, dass er weder weiterfahren dürfe, sein Auto hier aber auch nicht dauerhaft abstellen dürfe. Es dauerte seine Zeit, bis er die prekäre Situation kapiert hatte. So oder so: Er wird genauso wie sein Auftraggeber ordentlich zur Kasse gebeten.