Rhein-Neckar. Die Polizei warnt vor betrügerischen Spendensammlern in der Region. Am Donnerstagvormittag versuchten Betrüger auf einem Supermarktparkplatz in Sinsheim Gelder für eine angebliche Spendenaktion des "Landesverbands für behinderte und taubstumme Kinder" zu sammeln. Eine solche Organisation ist jedoch nicht existent, weshalb die Spendengelder der hilfsbereiten Menschen keinem sozialen Nutzen zukommen und in den Händen der Betrüger verbleiben.

Da die Betrugsmasche dem Leiter des Supermarkts bekannt war, ging dieser offensiv auf die beiden Täter zu und verjagte sie. Auch in Aglasterhausen waren die Täter aktiv.

Das Polizeirevier Sinsheim sucht nun nach Zeugen und Geschädigten, die einen Geldbetrag gespendet haben. Sie sollen sich unter Telefon 07261/6900 melden.

Die Polizei warnt:

In ganz Deutschland und auch in den Nachbarländern sind Betrügerinnen und Betrüger unterwegs, die sich meist als gehörlos ausgeben. Sie behaupten auf ihrer Unterschriften- und Spendenliste, dass sie um Spenden für Projekte zur

Unterstützung von behinderten Menschen werben. Die gesammelten Gelder werden jedoch nie an Hilfsorganisationen weitergeleitet. Seriöse Hilfsorganisationen führen keine Haus- oder Straßensammlungen durch.