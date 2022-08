Pkw prallt in Baumgruppe

Osterburken. Zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 81 bei Osterburken rückten die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei am Montagnachmittag aus. Gegen 13.45 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem VW Passat die Autobahn in Richtung Heilbronn. Als er an der Anschlussstelle Osterburken die Autobahn verlassen wollte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam ins Schleudern und prallte gegen eine Baumgruppe. Durch den Unfall wurden der Fahrer und sein 25-jähriger Beifahrer verletzt. Der VW wurde so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Für die Rettungsmaßnahmen und die Bergung des Pkw war die Autobahn in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen 14 Uhr und 14.45 Uhr komplett gesperrt.

