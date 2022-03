Odenwald-Tauber: Zahl der Erwerbslosen gesunken

Odenwald-Tauber. Im Februar ist die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim auf 10 198 gesunken. Das sind 273 Arbeitslose (2,6 Prozent) weniger als im Januar, und 2716 (21 Prozent) weniger als im Februar 2021. Die Arbeitslosenquote ist um 0,1 auf drei Prozent gesunken.

In Land liegt die Arbeitslosenquote bei 3,5 Prozent (Januar 3,6 Prozent). „Der Arbeitsmarkt zeigt sich zwar weiter stabil, doch die Dynamik nimmt ab. Im Vergleich zum Vorjahr haben aktuell weniger Arbeitslose eine Arbeitsstelle gefunden“, erklärte Elisabeth Giesen, Vorsitzende der Geschäftsleitung der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim.

Konstanter Anstieg

Im Februar wurden 1826 neue Arbeitsstellen gemeldet, 736 (67,5 Prozent) mehr als im Januar, und 635 (53,3 Prozent) mehr als im Februar 2021. Insgesamt waren 7596 Stellen gemeldet, 332 (4,6 Prozent) mehr als im Januar, und 2719 (55,8 Prozent) mehr als im Februar 2021. „Bei den Stellenmeldungen verzeichnen wir einen konstanten Anstieg. Eine allmähliche Erholung aus der Pandemie ist in Sicht. Das wirkt sich auf den Fachkräftebedarf aus. Dieser steigt stetig und wir müssen alle Hebel in Bewegung setzen, damit die Firmen ihren Personalbedarf decken können. So nutzen wir den Weltfrauentag am 8. März, um die stille Reserve anzusprechen. Das sind Frauen, seltener auch Männer, die nach einer familiären Auszeit über den beruflichen Wiedereinstieg nachdenken. Für sie bieten wir am 7. März einen Telefonaktionstag an. Außerdem starten wir am 14. März ein Teilzeitseminar, in dem es um digitale Basiskompetenzen für den beruflichen Wiedereinstieg geht“, erklärt Elisabeth Giesen.

Im Landkreis Schwäbisch Hall liegt die Arbeitslosenquote bei 2,9 Prozent (Januar: drei Prozent). Im Februar waren 3387 Menschen arbeitslos gemeldet, 141 (vier Prozent) weniger als im Januar und 770 (18,5 Prozent) weniger als vor einem Jahr Arbeitgeber haben 716 Stellen gemeldet, 348 (94,6 Prozent) mehr als im Januar und 58,1 Prozent mehr als im Februar 2021. Der Bestand an Stellenangeboten lag bei 2657; 41,9 Prozent mehr als im Februar 2021.

Im Hohenlohekreis liegt die Arbeitslosenquote bei 2,8 Prozent (Januar: 2,7 Prozent). Im Februar waren 1877 Menschen arbeitslos gemeldet, vier (0,2 Prozent) mehr als im Januar und 517 (21,6 Prozent) weniger als im Februar 2021. Arbeitgeber haben 308 Stellen gemeldet, 112 (57,1 Prozent) mehr als im Januar und 73 Prozent mehr als im Februar 2021. Der Bestand an Stellenangeboten lag zum Stichtag bei 1237; 53,7 Prozent mehr als im Februar 2021.

Im Main-Tauber-Kreis liegt die Arbeitslosenquote wie schon im Januar bei 2,9 Prozent. Im Februar waren 2238 Menschen arbeitslos gemeldet, 39 (1,7 Prozent) weniger als im Januar und 736 (24,7 Prozent) weniger als im Februar 2021. 580 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 615 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 557 Stellen gemeldet, 187 (50,5 Prozent) mehr als im Januar und 50,9 Prozent mehr als im Februar 2021. Der Bestand an Stellenangeboten lag zum Stichtag bei 2510; 67,7 Prozent mehr als im Februar 2021.

Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die Arbeitslosenquote bei 3,3 Prozent (Januar: 3,4 Prozent). Im Februar waren 2696 Menschen arbeitslos gemeldet, 97 (3,5 Prozent) weniger als im Januar, 693 (20,4 Prozent) weniger als im Februar 2021. 598 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 692 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 245 Stellenangebote gemeldet, 89 (57,1 Prozent) mehr als im Januar und 28,3 Prozent mehr als im Februar 2021. Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 1192; 69,8 Prozent mehr als im Februar 2021.

Die Eckwerte nach Rechtskreisen

Im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim waren im Bereich der Grundsicherung 4512 Arbeitslose gemeldet, im Bereich der Arbeitslosenversicherung 5686. Der Anteil der Arbeitslosen aus dem Bereich der Grundsicherung am gesamten Bestand beträgt 44,2 Prozent.

Von den 3387 Arbeitslosen im Landkreis Schwäbisch Hall wurden 1685 Arbeitslose vom Jobcenter Schwäbisch Hall betreut (Februar 2021: 1695). Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Haller Landkreis betreuten 1702 Arbeitslose (Februar 2021: 2462). Von den 1877 Arbeitslosen im Hohenlohekreis wurden 724 vom Jobcenter Hohenlohekreis betreut (Februar 2021: 753). Die Arbeitsagentur im Hohenlohekreis betreute 1153 Arbeitslose (Februar 2021: 1641). Von den 2238 Arbeitslosen im Main-Tauber-Kreis wurden 849 vom Jobcenter Main-Tauber betreut (Februar 2021: 1022). Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Main-Tauber-Kreis betreuten 1389 Arbeitslose (Februar 2021: 1952). Von den 2696 Arbeitslosen im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 1254 vom Jobcenter Neckar-Odenwald betreut (Februar 2021: 1362). Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Neckar-Odenwald-Kreis betreuten 1442 Arbeitslose (Februar 2021: 2027).

Kurzarbeit

Vor Beginn von Kurzarbeit müssen Betriebe eine Anzeige über den voraussichtlichen Arbeitsausfall erstatten. Nach aktuellen Daten zu geprüften Anzeigen wurde im Agenturbezirk im Januar für 987 Personen konjunkturelle Kurzarbeit angezeigt. Die Agentur für Arbeit weist darauf hin, dass Kurzarbeit nach einer Unterbrechung von drei oder mehr Monaten neu angezeigt werden muss. Aktuelle Daten zur tatsächlichen Inanspruchnahme stehen bis August 2021 zur Verfügung. So haben im August im Bezirk der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim 5243 Arbeitnehmer in 771 Betrieben oder Betriebsabteilungen kurzgearbeitet. Im Landkreis Schwäbisch Hall haben 1689 Arbeitnehmer in 230 Betrieben kurzgearbeitet, im Hohenlohekreis waren es 840 Arbeitnehmer in 133 Betrieben. Im Main-Tauber-Kreis haben 1617 Arbeitnehmer in 225 Betrieben kurzgearbeitet. Und im Neckar-Odenwald-Kreis waren es 1097 Arbeitnehmer in 183 Betrieben.