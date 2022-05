Naturschutz ernst nehmen

Zu „Traurige Rekordwerte“ (FN, 19. Mai):

In dem kurzen Bericht auf der Titelseite wird erwähnt, dass vier der sieben zentralen Indikatoren in Bezug auf das Klima alarmierend sind. Laut Umfrage sind zirka 80 Prozent der Bevölkerung für Klimaschutz.

Der in letzter Zeit wieder rasant zunehmende Flugverkehr spricht eine andere Sprache. Man will „modern“ und fortschrittlich sein, und dazugehören auf allen Ebenen der Gesellschaft, was oft in Verschwendung ausartet. Jeder, der Naturschutz ernst nimmt, wird in seinem persönlichen Umfeld jede Menge Gelegenheit dafür finden.

Die Natur beziehungsweise das Klima, das uns trägt (und nicht umgekehrt), verlangt einen achtsameren und respektvolleren Umgang. Wo immer es möglich ist, müssen wir Treibhausgase und Flächenverbrauch dringend vermeiden, damit Umweltschutz nicht nur eine Worthülse ist.