Munterer Quell der Spielfreude

Die Würzburger Bachtage kann man sich ohne den Pianisten Martin Stadtfeld gar nicht mehr vorstellen. In Leipzig gewann er vor knapp 20 Jahren den renommierten Bach-Wettbewerb. Seitdem bestimmt der Kosmos der Musik des Thomaskantors sein künstlerisches Leben.

Die kontrapunktischen Verästelungen der fugierten Abschnitte, die Beschaulichkeit der ruhig fließenden Tänze, der Wechsel zwischen Vehemenz und emotionalem Vorwärtsdrängen lassen unter den Händen Stadtfelds die strukturbildenden Kernideen der Werke erleben und begreifen. Ohne Pause meisterte der Pianist ein Pensum höchst anspruchsvoller künstlerischer Aussagen, die überdies eine enorme geistige Konzentration erfordern. Dies bewältigte der Pianist ohne geringste Ermüdungserscheinungen, ohne uhrwerkartiges Schnurren virtuoser Passagen, ohne jeglichen Leerlauf musikalischer Ausgestaltung des Notentextes. Bachs Partita Nr.1 B-Dur BWV 825, die Englische Suite Nr.3 g-Moll BWV 808, die Französische Ouvertüre h-Moll BWV 831 und das Italienische Konzert BWV 971 breitete Stadtfeld aus als ein musikalisches Bilderbuch, in dem er viel zu erzählen wusste. Immer wieder schlug er den Bogen von verspielt-virtuoser Gestik zur verinnerlichten Rhetorik der Sarabanden. Auch die anderen Tänze und Charakterstücke lotete der Pianist beredt und nobel aus, facettenreich und beschwingt, mit kla-rer Schwerelosigkeit und mit vitalem jugendfrischem Drive.

Wirkungsvoll gestaltete er die Echowirkungen im Gigue-Echo der Französischen Ouvertüre, wie er auch die Wechsel zwischen den Tutti-und Concertino-Stellen der Englischen Suite und des Italienischen Konzertes markant hervorgehoben hatte. An keiner Stelle geriet sein Spiel ins Flüstern, nie kam sein Tonfall verschwommen daher. Aus allen Beiträgen verströmte Persönlichkeit ohne aufgesetzte Starallüren. Ele-gische Sensibilität und wohlphrasierte Bögen, pointierte Anschlags-kultur und die Heraushebung wichtiger Motive bei der Ausführung polyphon imitierender Einwürfe ergänzten sich zu einem lebendigen, völlig unsteifen Bachspiel. Hier bewies er die Unabhängigkeit seiner Hände und stellte die Fähigkeit des struktur- und sinnbetonten Phrasierens und Dynamisierens überzeugend unter Beweis. Rhythmischer Impuls und thematische Melodieführung befanden sich in harmonischer Balance. Stadtfelds Bach pulste und sprudelte als ein munterer Quell reiner Spielfreude. Dass er ein perfekter Virtuose ist, bewies er an Zugaben, darunter Prokofieffs Toccata op.11.