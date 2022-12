Mit fast zwei Promille Unfall in Lauffen verursacht

Lauffen. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam ein 33-Jähriger am Samstagmittag mit seinem Mercedes Sprinter von der Landesstraße 1105 bei Lauffen am Neckar ab. Der Mann war gegen 14.45 Uhr von Ilsfeld in Richtung Lauffen am Neckar unterwegs. Kurz nach der Einmündung zur Kreisstraße 2082 kam er nach links von der Fahrbahn ab. Hier fuhr der Lkw-Lenker zunächst ein Stück durch den Grünstreifen und lenkte dann stark nach rechts zurück auf die Fahrbahn. Hierbei verlor er die Kontrolle über den Sprinter, weshalb sich dieser im Anschluss zweimal überschlug und in einer Haltebucht liegenblieb.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten eine mögliche Alkoholisierung des 33-Jährigen fest, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser zeigte ein Ergebnis von über 1,8 Promille. Daher musste der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Gleichzeitig konnten die leichten Verletzungen, die sich der 33-Jährige bei dem Unfall zugezogen hatte, behandelt werden. Den Führerschein des Sprinter-Fahrers behielten die Polizisten des Polizeirevier Weinsberg gleich ein.