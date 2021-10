Mit den FN Freunde oder die große Liebe finden

Odenwald-Tauber. Immer mehr Menschen leben alleine. Dabei war es noch nie so einfach wie heute, Freunde für gemeinsame Unternehmungen oder gar die ganz große Liebe kennenzulernen. Schließlich gibt es im Internet Partnerbörsen wie Sand am Meer. Und nun ist eine völlig neue Seite am Start: www.herzklopfen-regional.de/fn ist seriös, sicher und vor allem auch für all diejenigen gedacht, die keine Fernbeziehung im Sinn haben.

Suche auf lokaler Ebene

Was nutzt nämlich das schönste „Match“, wenn der Traumpartner in Flensburg oder Füssen lebt? Bei herzklopfen-regional.de/fn, einem Onlineportal der Fränkischen Nachrichten und regionalen Partnerverlagen, können Alleinstehende auf lokaler Ebene eine neue Liebe finden oder einfach „nur“ neue Freundschaften knüpfen.

Denn hier gibt man nicht wie etwa bei der Wisch-App Tinder seinen momentanen Standort an, sondern seinen Lebensmittelpunkt. Und wer weiß, vielleicht wohnen der absolute Traummann oder die neue beste Freundin ja nur 20 Kilometer entfernt?

Wer jedoch nicht daran glaubt, dass sein Herzblatt gleich um die Ecke lebt, kann seine Suche natürlich auch auf weiter entferntere Regionen ausdehnen.

herzklopfen-regional.de/fn ist in der Basisversion komplett kostenlos. Premium-Mitglieder haben noch mehr Funktionen zur Verfügung. Registrieren kann man sich ab 18 Jahren.

Die von der Plattform genutzten Rechenzentren in Deutschland entsprechen den aktuellen Standards in Sicherheit und Datenschutz. Abgesichert durch redundante Firewalls und weiteren hohen Sicherheitsvorkehrungen sind die Daten der Nutzer durch SSL-Verschlüsselung geschützt.

Auch anonymisierte Daten wie gekürzte IP-Adressen, Logdateien oder Cookies werden nur für den technisch reibungslosen Betrieb von herzklopfen-regional.de/fn benötigt und den Fristen entsprechend gelöscht.

Worauf also noch warten?

Die Tage werden kürzer, die Abende länger, und wer weiß, vielleicht erfüllt sich der sehnlichste Weihnachtswunsch, endlich wieder jemanden zum Liebhaben oder einfach nur zum Pferdestehlen zu haben, schon bald durch www.herzklopfen.de/fn . . . Viel Glück! red