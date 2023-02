Mehrere Personen ergreifen nach Unfall die Flucht

Bad Friedrichshall. Das Polizeirevier Neckarsulm sucht Zeugen, nachdem am Montagabend mehrere Männer nach einem Unfall bei Bad Friedrichshall flüchteten.

Eine 57-Jährige befuhr gegen 19 Uhr die K 2000 mit ihrem Audi TT in Richtung Bad Friedrichshall. Hier bemerkte sie einen hinter ihr fahrenden Opel, der sehr dicht auffuhr. Als sie an der Abfahrt zur Bundesstraße 27 aufgrund der rot zeigenden Ampel abbremste, fuhr der Opel auf ihren Audi auf. Daraufhin stieg die 57-Jährige aus, um sich den Schaden am Heck ihres Pkw anzusehen.

Der Fahrer des Opel blieb zunächst im Pkw und stieg erst aus, um sich zum Heck des Audis zu begeben, als die Frau auf sein Fahrzeug zulief. Als er behauptete, keinen Schaden zu erkennen, teilte die Audi-Lenkerin mit, dass sie den Unfall gerne von der Polizei aufnehmen lassen wolle. In diesem Moment stiegen zwei dunkelhäutige, auffällig bekleidete Männer von der Rückbank des Opels aus und flüchteten zu Fuß in Richtung Bad Friedrichshall-Kochendorf. Anschließend lief der Fahrer zum Opel, sprach mit einer Person auf dem Beifahrersitz, sprang dann in das Fahrzeug und fuhr rasant in Richtung Kochendorf davon. Hierbei soll es sich um einen grauen, älteren Opel mit drei Türen gehandelt haben, der viereckige Scheinwerfer hat.

Durch den Unfall entstand am Audi Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter Telefon 07132/93710 entgegen.