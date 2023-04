McLaren kracht in Leitplanke

Waldaschaff. Der Fahrer eines teuren Sportwagens hat am Sonntagnachmittag auf der A3 bei Waldaschaff (Landkreis Aschaffenburg) aus noch unklarer Ursache auf der Autobahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren uns ist in die Leitplanke gekracht. Er selbst erlitt schwere, sein Beifahrer leichte Verletzungen. Die Fahrbahn war zeitweise komplett gesperrt.

Der 57-jährige Autofahrer war gegen 15.45 Uhr mit einem 25-jährigen Beifahrer auf der A3 in Fahrtrichtung Süden unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen McLaren verlor. Das Fahrzeug drehte sich in der Folge um die eigene Achse und kollidierte schließlich mit der Außenleitplanke, bevor es zum Stehen kam.

Der Beifahrer trug leichte Verletzungen von dem Unfall davon und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber transportierte ihn in eine Klinik. Andere Verkehrsteilnehmer hatten das Geschehen beobachtet und den Notruf verständigt. Weitere Autofahrer waren glücklicherweise nicht in den Unfall verwickelt.

Neben dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehren aus Waldaschaff, Bessenbach und Weibersbrunn an dem Einsatz beteiligt. Die A3 war für rund eine Stunde in Fahrtrichtung Würzburg gesperrt.

An dem hochwertigen Auto entstand Totalschaden. Laut Polizei dürfte die Schadensumme bei rund 280.000 Euro liegen. Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach ist mit den Unfallermittlungen betraut.