Mann verletzt sich selbst und steigt auf Dach

Marktheidenfeld. Ein 36-jähriger Familienvater, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation mit einem Messer im Bauchbereich verletzt hatte, stieg in der Nacht zum Dienstag auf das Dach eines Mehrfamilienhauses am Mainkai in Marktheidenfeld. Aufgrund der dynamischen und unübersichtlichen Lage sperrte die Polizei den Ort des Geschehens großräumig ab. Zahlreiche Kräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr hielten sich ebenfalls am Einsatzort bereit. Gegen 3.30 Uhr überzeugten Polizeibeamte den 36-Jährigen schließlich, vom Dach zu kommen. Der Mann legte das mitgeführte Küchenmesser beiseite und stieg mit seinen leichteren Bauchverletzungen zurück in die Wohnung. Der afghanische Staatsangehörige, dessen Bleiberecht in Deutschland erloschen war, wird nun in einem Bezirksklinikum medizinisch behandelt.

