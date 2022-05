Lebendig pulsierende Musik

Im Kaisersaal der Würzburger Residenz öffnete das Mozartfest am Wochenende seine Pforten. Gäste waren die Bamberger Symphoniker unter dem Dirigenten Andrew Manze. Igor Strawinskis „Concerto en ré“ für Streichorchester „Basler“ stand am Beginn des Konzertes, das sich durch engagiertes Musizieren auszeichnete: nah, intensiv und sensibel am Notentext. Zu hören waren außerdem Kompositionen von Isabel Mundry, Mozart und Haydn.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Strawinski bildete ein neoklassizistisches Concerto, das Stilrichtungen der Musikgeschichte mit Humor als gekonnte Montage vorführt. Das nur aus Streichern besetzte Concerto hört sich an wie eine atonale Festmusik ohne festlichen Glanz, die mit keiner größeren Nachhaltigkeit auf den Zuhörer einzuwirken schien. Im Vergleich dazu lieferte Isabel Mundry, „Artiste étoile“ beim Mozartfest in diesem Sommer, eine nicht uninteressante Komposition, die „Traces des moments“ für Klarinette in B, Akkordeon, Violine, Viola und Violoncello, wirkungsvoll ausgeführt von Karl Rauer, Klarinette, Teodoro Anzellotti, Akkordeon, Theresa Jensen, Violine, Sarah Luisa Zrenner, Viola und Ulrich Witteler, Violoncello. Mundrys Musiksprache zeichnet sich durch eine individualisierte und differenzierte, in sich variantenreiche und nuancierte Musiksprache aus. Die „Spuren der Augenblicke“ gehen auf die Begegnung mit dem Garten der alten japanischen Kaiserstadt Kyoto zurück, in dem die Komponistin ihre Inspirationen empfangen hatte. In dieser Musik – etwas salopp ausgedrückt – „tut sich was“, sie ist durch die Klangmöglichkeiten der Instrumente mit überraschenden Farben verfeinert. Mozarts überaus schönes Klavierkonzert A-Dur KV 488 spielte der junge südkoreanische Pianist Seong-Jin Cho.

Andrew Manze schärfte die Klangdifferenzierung sowie die dynamischen Überraschungsmomente, wodurch die Musik ungemein lebendig pulsierte. Manche Stellen wirkten unter den Händen des Pianisten im Tonfall irgendwie unschuldig, liebevoll zupackend, gleichzeitig zärtlich und lyrisch, wodurch sich seine Wiedergabe völlig gelöst darstellte, in den beiden Außensätzen voll heiterer Spielfreude. Der Siciliano-Mittelsatz war durchzogen von Wehmut und Geheimnis, wohingegen die melodische Erfindung des Final-Satzes mit solistischer Brillanz und symphonischem Ausdruck eine großartige interpretatorische Entwicklung durchlaufen hatte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Pianist, Preisträger internationaler Wettbewerbe, bedankte sich mit der Zugabe des langsamen Satzes der Sonate F-Dur KV 332 von Mozart.

Joseph Haydns Symphonie Nr. 91 Es-Dur bildete den fulminanten, lange beklatschten Schlussakkord des Abends. Andrew Manze wies ohne Umwege bedeutungsvoll auf die schier unerschöpfliche Originalität des Klassikers Haydn hin, ohne geduldige Routine, schon eher als lustvolle, vorwärts gerichtete Herausforderung. Locker und unverkrampft hob er transparent das Geflecht der Stimmen heraus, traf den geistvollen Witz, ihre kauzige Pointiertheit, ihr vergnügliches Spielen, das in eine herzhaft humorvolle Darstellung mündete.