Künstliche Intelligenz reicht vom autonomen Fahren bis zur Pflege

Odenwald-Tauber. Von anderen lernen, sich einen Eindruck über Forschung und Entwicklung verschaffen und sich austauschen war Inhalt und Ziel der Delegation von rund 100 Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Die Baden-Württemberger, angeführt von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, waren in den USA, um den Mehrwert und die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) für die Mobilitäts- und die Gesundheitswirtschaft zu überblicken und Impulse mitzunehmen.

Prof. Dr. Martina Klärle, wohnhaft in Schäftersheim und Präsidentin der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, hat für die Fränkischen Nachrichten die wichtigsten Stationen aufgezeichnet und ihren Blick auf die Reise mit einem äußerst eng gestrickten Programm geschildert.

Kontakte geknüpft

Pittsburgh und Los Angeles waren Ziele der Delegation, gespickt mit zahlreichen Besuchen bei Firmen und Forschungseinrichtungen und Gesprächen mit deren Vertretern. Für Martina Klärle war es eine ausgezeichnete Gelegenheit, neue Kontakte für ihre Hochschule zu knüpfen und als Präsidentin bereits bestehende Kontake kennenzulernen. „Vor Ort haben wir unter den deutschen Firmen aus Baden-Württemberg SAP und Bosch besucht und uns mit der Entwicklungsabteilung ausgetauscht“, so Klärle. Besonders beeindruckt hat sie der Besuch beim California Air Resource Board Campus (CALM). Hier wurde der VW-Diesel-Skandal aufgedeckt. „Begeistert war ich von der modernen technischen Ausstattung des Staatlichen Unternehmens. Gefreut hat mich, dass Messtechnik der Firma Lauda zu sehen war“, berichtet Klärle, die das Potenzial der heimischen Wirtschaft kennt und schätzt.

Kalifornien sei der Spitzenreiter bei der Energiewende in der USA, so Klärle. „Aber da können wir in Baden-Württemberg – insbesondere in der Region Heilbron-Franken – natürlich nicht nur mithalten, sondern sind meilenweit voraus“, lautet ihre Einschätzung. Das habe man in den USA mit Staunen wahrgenommen.

Autonomes Fahren ist Praxis

Fasziniert hat sie zudem, wie viele Angebote es bereits mit selbstfahrenden, autonomen Autos gibt. Die Gefährte von Cruise-LLC haben während der Pandemie in Los Angeles zwei Millionn Essen ausgefahren. Die Firma, so berichtet Klärle, habe 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verfüge derzeit über eine Flotte mit einer Zulassung für abendliche und nächtliche Fahrten. Von selbstfahrenden Autos habe auch Verkehrsminister Winfried Herrmann geschwärmt, zu dessen Mobilitätsgruppe die DHBW-Präsidentin bei ihrem USA-Aufenthalt gehörte. Auch sie ließ sich von der Begeisterung anstecken. „Unheimlich sportiv fuhren uns die Autos ganz ohne Fahrer durch Pittsburgh.“ Rund 200 solcher autonomen Fahrzeuge seien dort bereits unterwegs. Ein Ziel sei, die Unfalltoten, die auf menschliches Fehlverhalten zurückgehen, auf Null zu reduzieren.

Gemeinsam mit Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut besuchte Martina Klärle die Carnegie Mellon University in Pittsburgh. „Hier wurde noch einmal deutlich, wie viel die Menschen dort selbst für ein Studium ausgeben müssen. In dieser Uni – und das ist nicht ungewöhnlich – zahlen Studierende 54 000 US-Dollar pro Jahr. Viele haben ihre Kredite erst im Rentenalter abbezahlt. Ich konnte vor Ort das System der Dualen Hochschule vorstellen. Vor allem die Politik hat dies mit Interesse aufgenommen“, so Klärle.

KI richtig nutzen

Mit vielen Eindrücken, Inspirationen und neuen Ideen ist die Präsidentin der Dualen Hochschule Baden-Württemberg nach Deutschland zurückgekehrt. Ihre persönlichen Erkenntnisse fasst sie so zusammen: „Künstliche Intelligenz gilt es, als Hochschule richtig zu nutzen. Natürlich können und müssen hier auch alle Unternehmen mit die Zukunft zum Wohle der Gesellschaft gestalten. Das wurde besonders in der Teildelegation Gesundheit sichtbar. Der Pflegenotstand kann dahingehend abgemildert werden, dass Pflegekräfte mehr Zeit für den Patienten haben und die Routine-Arbeiten von Robotic-Systemen übernommen werden.“

Darüber hinaus hat Professorin Dr. Martina Klärle die Gelegenheit genutzt, um sich und in erster Linie die Duale Hochschule BW vorzustellen und zu vernetzen. Internationale Kontakte nämlich dienen letztlich der Forschung, der eigenen Entwicklung und nicht zuletzt auch den Studierenden.