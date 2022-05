Kollission zweier Pkw

Aschaffenburg. Ein 47-jähriger aus Hessen fuhr am Sonntagnachmittag, gegen 16 Uhr, mit seinem VW, Höhe Kleinostheim auf die Autobahn A 45 in Richtung Gießen auf. Vom Beschleunigungsstreifen kommend fuhr er im Anschluss unmittelbar auf den linken Fahrstreifen, ohne allerdings den bereits auf diesem Fahrstreifen fahrenden Pkw eines 24-jährigen aus dem Landkreis Miltenberg zu bemerken. Der 24-jährige BMW-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, so dass beide Fahrzeuge nach dem Aufprall gegen die Leitplanken schleuderten und quer zur Fahrbahn stehen blieben.

Nur noch Schrottwert

Der 47-jährige VW-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, ebenso ein Beifahrer des BMW. Der 24-jährige BMW-Fahrer wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge haben laut Auskunft der aufnehmenden Beamten nur noch Schrottwert und mussten abgeschleppt werden. Durch die unfallbedingten Fahrzeugteile auf der Fahrbahn wurde noch ein nachfolgender Pkw leicht beschädigt. Die Gesamtschadensumme des Unfalls beträgt nach ersten Schätzungen rund 40 000 Euro. Die Autobahn musste wegen der Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn in Richtung Gießen für rund drei Stunden komplett gesperrt werden.

