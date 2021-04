Kollision mit tödlichen Folgen

Forchtenberg. Ein Unfall endete am Mittwoch in Forchtenberg (Hohenlohekreis) tödlich. Am Mittwoch, gegen 16.30 Uhr, befuhr ein 74-jähriger Lenker eines Fiat mit seiner 78-jährigen Beifahrerin in Forchtenberg die Straße Allmand in Richtung der Öhringer Straße beziehungsweise der dortigen Kocherbrücke. An der Einmündung missachtete der 74-Jährige laut Polizei die Vorfahrt eines in Richtung L 1045 fahrenden 58-jährigen VW-Lenkers. Es kam zur Kollision. Beide Insassen des Fiat wurden schwer verletzt, der Fahrer des VW erlitt leichte Verletzungen. Die Beifahrerin kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik. Der Fahrer des Fiat erlag wenige Stunden später seinen Verletzungen in einem Krankenhaus.

