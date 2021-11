Klassiker mit Musik

Das Theater Heilbronn lädt in der Adventszeit zur beliebten Weihnachtsmatinee ins Obere Foyer des Großen Hauses ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf dem Programm steht „Die Weihnachtsgans Auguste“ von Friedrich Wolf, ein Klassiker für die ganze Familie. Vorstellungen sind an den jeweiligen Adventssonntagen (5. Dezember, 12. Dezember, 19. Dezember – jeweils um 11 Uhr). Frank Lienert-Mondanelli inszeniert die amüsante Geschichte mit Sabine Unger, Tobias D. Weber und Pablo Guaneme Pinilla in szenischer Lesung und beschert eine besinnlich-heitere Reise durch den Advent mit viel schwäbischem Geschnatter. Musikalisch begleitet wird das Ensemble von Pianist Markus Herzer, der auch die Zuschauer immer wieder zum Mitsingen einlädt.

„Der Opernsänger Luitpold Löwenhaupt hatte bereits im November vorsorglich eine fünf Kilo schwere Gans gekauft – eine Weihnachtsgans. Dieser respektable Vogel sollte den Festtisch verschönen. Gewiß, es waren schwere Zeiten. ›Aber etwas muß man doch fürs Herze tun!“

Mit diesen Worten beginnt die berühmte Weihnachtserzählung von Friedrich Wolf aus dem Jahre 1946 – und so viel darf schon verraten werden: Mit dem erträumten schönen, fetten Weihnachtsbraten wird es nichts werden. Da macht die Gans Auguste dem Hausvater gemeinsam mit der Familie Löwenhaupt, allen voran Sohn Peterle, entschlossen einen Strich durch die Rechnung. Aber »fürs Herze«, so viel sei verraten, wird in der ebenso charmanten wie hinreißend komischen Geschichte sehr viel getan.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2