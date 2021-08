Kennzeichen waren gestohlen

Neuenstadt. Im Waldgebiet zwischen Neuenstadt und dem Kreisverkehr bei Züttlingen (Landkreis Heilbronn) kam am Freitag gegen 21.15 Uhr auf der L 1095 der Lenker eines Ford Focus alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und blieb mit dem Auto im Graben auf dem Dach liegen. Unmittelbar nach dem Unfall kam zufällig eine Zeugin vorbei und sah, wie zwei junge Männer, ohne sichtbare Verletzungen, bei dem Pkw standen. Nachdem die Frau ihre Hilfe angeboten hatte, wurde sie von den beiden gebeten, weiter zu fahren. Kurz danach traf ein weiterer Zeuge ein und machte die gleichen Beobachtungen. Bis zum Eintreffen der Polizei hatten sich die Unfallbeteiligten unerlaubt in unbekannte Richtung entfernt. Die Beamten stellten fest, dass der Pkw vor wenigen Tagen abgemeldet worden und somit nicht zugelassen war. Außerdem waren die Kennzeichen in Neuenstadt von einem auf einem Firmenhof geparkten Transporter am Freitag entwendet worden. Der Eigentümer des verunfallten Pkw konnte bisher nicht erreicht werden. Es besteht die Möglichkeit, dass auch das Auto gestohlen war. Die Fahndung nach den Tätern war unter anderem durch einen Polizeihubschrauber unterstützt worden.

