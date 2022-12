Jugendtrainer in Heidelberg zu Haftstrafe verurteilt

Heidelberg. Ein 48 Jahre alter ehemaliger Jugendtrainer ist wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in drei Fällen – in einem Fall wegen schweren sexuellen Missbrauchs – vom Landgericht Heidelberg zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Die Jungen im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren sollten auf Anregung des Erwachsenen sexuelle Handlungen an sich vornehmen. In einem Fall hatte der Familienvater, der laut Überzeugung der Richter gemeinsame Freizeiten mit den Kindern und später Jugendlichen ausnutzte, um ihnen nahe zu kommen, einen Jungen berührt. Außerdem, so die Richter, habe der Mann Fotos von seinen Schützlingen beim Duschen gemacht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1