Jobsuche eine Herausforderung

Heilbronn. Die Jobsuche in Deutschland kann mit vielen Herausforderungen verbunden sein. Um internationale Fachkräfte und internationale Studenten rund um den Berufseinstieg in Heilbronn-Franken zu informieren, veranstaltet das Welcome Center Heilbronn-Franken gemeinsam mit Kooperationspartnern die Jobcafé-Veranstaltungsreihe.

Nachdem die Reihe bereits im Frühjahr erfolgreich gestartet ist, wird sie auch im Sommer mit einem vielfältigen Themenangebot fortgesetzt.

Der erste Termin findet am 23. Juni um 18 Uhr am Bildungscampus in Heilbronn statt. Bei diesem Jobcafé berichten internationale Fachkräfte und Alumni der Hochschulen von ihrem Berufseinstieg in Heilbronn-Franken. Die Gäste aus verschiedenen Berufsfeldern teilen ihre Erfahrungen bei der Arbeitssuche. Sie schildern, mit welchen Herausforderungen sie beim Übergang in die Arbeitswelt konfrontiert waren, wie sie damit umgegangen sind und geben praxiserprobte Tipps. Das Treffen bietet viele Möglichkeiten zum Fragenstellen und Netzwerken und damit eine großartige Chance, um von den Erfahrungen anderer zu lernen.

Weiter geht es am 29. Juni mit einem Workshop für Frauen mit Migrationsgeschichte unter dem Titel „Meine Biografie neu erzählt als Superheldin“. Die Veranstaltung wird in den Räumlichkeiten des Welcome Centers in Heilbronn stattfinden. In diesem Workshop geht es um die Auseinandersetzung mit der persönlichen Biografie und die Betrachtung der eigenen Geschichte aus einem anderen Blickwinkel. Der Workshop soll dazu beitragen, Potenziale besser zu erkennen und diese auch im Bewerbungsprozess wirksam einzusetzen.

Mit den gelernten Skills aus diesem Workshop, aber auch unabhängig davon, kann am 4. Juli beim Online Job Speed Dating direkter Kontakt zu interessanten Arbeitgebern aus den Bereichen Business und Technik aufgebaut werden. Alle internationalen Fachkräfte, die nach einer passenden Stelle im BWL- oder Technik-Bereich suchen, haben die Möglichkeit, bei diesem Termin in kurzer Zeit verschiedene Unternehmen aus der Region kennenzulernen und sich über ihre Einstiegsmöglichkeiten zu informieren. Wenn die Chemie stimmt und Unternehmen und Fachkraft sich gut verstehen, kann ein Bewerbungsgespräch vereinbart werden.

Übersicht Jobcafé-Termine: „Internationale Fachkräfte und Alumni - berichten von ihrem Einstieg in den Arbeitsmarkt , 23. Juni, 18 bis 20 Uhr, Bildungscampus Heilbronn, Sprachen: Deutsch/Englisch; „Meine Biografie neu erzählt als Superheldin“, Workshop für Frauen, 29. Juni, 17 bis 20 Uhr, Koepffstraße 17, Heilbronn, Sprache: Deutsch; Online Speed Dating - Business & Technik, 4. Juli, 16 bis 19 Uhr, online (zoom), Sprachen: Deutsch/Englisch. Die Teilnahme ist kostenfrei. Infos zu den einzelnen Veranstaltungen und zur Anmeldung gibt es auf der Website des Welcome Centers: www.welcomecenter-hnf.com.