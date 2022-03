Insta-Talk mit Bischof Jung

Würzburg. Unter dem Hashtag #ausgetauscht setzt Bischof Dr. Franz Jung seine Reihe von Gesprächen auf dem Social-Media-Kanal Instagram @bistumwuerzburg fort. Seine Gesprächspartner am Donnerstag, 3. März, um 17 Uhr sind Vanessa Eisert, Diözesanvorsitzende des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und Mitglied im Diözesanrat der Katholiken, sowie Wolfgang Bullin, Chefredakteur des Würzburger katholischen Sonntagsblatts und Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK). Sie berichten von den Eindrücken, die sie durch ihre Arbeit und ihr Engagement gemacht haben. Die Zuschauer sind aufgerufen, sich im Live-Chat am Gespräch zu beteiligen, Fragen zu stellen oder zu schreiben, warum sie in der Kirche sind. Der Insta-Talk ist im Anschluss auf den YouTube- (https://www.youtube.com/channel/UCirMLQuGuNclTBOkMmMIn0A) und Facebookauftritten (https://www.facebook.com/bistumwuerzburg/) des Bistums Würzburg zu sehen.

