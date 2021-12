In Einkaufszentrum wurde gezündelt

Öhringen. Nur weil Zeugen frühzeitig Qualm in einem Öhringer Einkaufszentrum bemerkten, konnten Mitarbeiter einen größeren Schaden gerade noch verhindern. Am Dienstag hatten Unbekannte gegen 17.45 Uhr in der Herrentoilette im ersten Obergeschoss des Gebäudes Papierhandtücher angezündet. Dabei verrußten Wandfliesen, die Decke und der Handtuchhalter. Es entstand Sachschaden von knapp 1000 Euro. Ein Auslösen der Sprinkleranlage im Gebäude und eine dadurch entstehende enorme Beschädigung wurden rechtzeitig verhindert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizei Öhringen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen sollen sich unter Telefon 07941/930240 melden.