Im Zug nach Stuttgart zwei Frauen unsittlich berührt

Stuttgart. Ein 42-Jähriger belästigte am Sonntagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, gleich zwei Frauen in einem ICE in Richtung Stuttgart. Dies teilte die Polizei am Montag mit. Ersten Informationen zufolge berührte der 42-jährige deutsche Staatsangehörige die 27 und 41 Jahre alten Geschädigten offenbar jeweils unsittlich an ihrem Gesäß, als sie in Richtung Zugtoilette unterwegs waren. Den alarmierten Beamten der Bundespolizei gelang es, den Tatverdächtigen mit Ankunft am Hauptbahnhof Stuttgart festzunehmen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung dauern an.

