„Ich kann mir gut vorstellen, in einer Beziehung zu leben“

Herr Sturm, es ist die Frage, die sich alle stellen: Gab es in den vergangenen Tagen den einen ausschlaggebenden Moment, der Sie zum Rücktritt und zum Austritt aus der Römisch-Katholischen Kirche bewegt hat?

Andreas Sturm: Nein, es ist ein Ringen, das wirklich schon lange geht. Ich habe mir bestimmt schon eineinhalb Jahre Gedanken gemacht, ob hier wirklich noch mein Ort ist. Dann kam die Krankheit des Bischofs, die meine Themen zunächst stark in den Hintergrund gerückt hat. Als er wieder da war, bin ich das nochmal sehr viel massiver angegangen, um wirklich Klarheit zu haben. Im Februar war ich mir sicher.

Sie sagen, dass es ein Prozess war. Können Sie auch sagen, was ihn ausgelöst hat?

Andreas Sturm: Es ist eine Vielzahl von Themen, die zusammengekommen sind. Missbrauch war ein großes Thema. Die MHG-Studie im September 2018 hat mein Weltbild schon ziemlich zerrüttet.

Ich bin immer davon ausgegangen, dass es Missbrauch in der Kirche gibt, aber dass es prozentual mehr Missbrauch im Raum Kirche gibt und zu erleben, wie schwer sich Kirche mit dem Umgang tut, war ein starkes Kriterium. Die Rolle der Frau ist aber ein Thema, das mich mindestens genauso beschäftigt. Ich erlebe das immer mehr als diskriminierend.

Ich finde, wir versuchen, das immer schönzureden, aber es lässt sich nicht schönreden. Von wegen Jesus hat nur Männer berufen. Wir negieren Berufungen von Frauen. Theologisch gibt es so viele Forschungen zu diesem Bereich. Stattdessen machen wir Pfarreien immer größer, nur weil wir meinen, es können nur unverheiratete Männer sein. Damit sind wir beim dritten Thema – der Zölibatsfrage: Können nicht auch verheiratete Männer und Männer, die mit einem Mann zusammenleben, zugelassen werden?

Ist das für Sie persönlich auch ein Grund für Ihren Austritt, weil Sie selbst die Möglichkeit haben wollen, zu heiraten oder eine andere Form von Beziehung zu leben?

Andreas Sturm: Also in meinem Buch schreibe ich, dass es in meinem Leben schon Beziehungen gab und dass ich auch mein Zölibat verletzt habe. Ich habe aber vor allem auch Menschen verletzt, was mir rückblickend sehr leid tut. Aber das ist nicht der Grund jetzt. Dennoch: Ja, ich kann mir gut vorstellen, in einer Beziehung zu leben. Das würde ich für mich als etwas sehr Erfüllendes ansehen. Aber das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschlaggebend. Ich will jetzt aufhören. Und ob irgendwann eine Beziehung entsteht, weiß ich nicht.

Sie sprechen das Buch an. Was ist das für ein Buch,?

Andreas Sturm: Das Buch heißt: „Ich muss raus aus dieser Kirche, weil ich Mensch bleiben will – Ein Generalvikar spricht Klartext“. Es erscheint im Juni im Herder-Verlag. Es ist entstanden, weil ich während des Findungsprozesses begonnen habe, mir mal die Punkte aufzuschreiben, die mir in der Kirche wichtig sind und worunter ich leide. Beim Schreiben habe ich gemerkt, dass es den Umfang eines Buches annimmt. Ich hielt mich nie für einen großen Schreiberling, aber ich habe dann das Gespräch mit dem Verlag gesucht.

Ich möchte noch einmal zurück ins Jahr 2018 schauen: Als Ihr Vorgänger Franz Jung als Bischof nach Würzburg ging, waren Sie sich da im Klaren, welchen Job Sie da übernehmen?

Andreas Sturm: Nein, eigentlich noch nicht. Natürlich wusste ich ungefähr, was da auf einen zukommt. Ich habe oft erzählt: Wenn bei mir das Telefon geklingelt hat, dann gab es immer ein Problem. Immer gab es irgendwo Ärger und wir mussten wie die Feuerwehr ausrücken.

Hat Sie diese Entwicklung zermürbt?

Andreas Sturm: Ich habe das schon als belastend erlebt, aber ich muss auch sagen, dass ich ein tolles Team hatte. Ich bin nie mit Groll zur Arbeit gefahren. Es sind eher die Gesamtzusammenhänge, an denen ich nichts ändern konnte.

War Bischof Wiesemann in ihre Gedankengänge eingeweiht?

Andreas Sturm: Ich habe ihn schon vor etlichen Wochen eingeweiht. Alles andere hätte ich als schäbig empfunden. Er hat natürlich auch versucht, mich hier zu halten.

Die Altkatholiken, zu denen Sie sich nun zählen, hat man nicht so richtig auf dem Schirm. Sie hätten auch Protestant werden können.

Andreas Sturm: Ich schätze die Protestanten sehr, aber mir fehlt dort die liturgische Gestaltung. Ich brauche gar nicht viel Weihrauch, aber hin und wieder habe ich das schon ganz gerne. Da bin ich sehr katholisch. Ich habe die Altkatholiken auch lange nicht gekannt – bis zu meiner Zeit als Kaplan in Landau.