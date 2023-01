Hoher Sachschaden bei Unfall nahe Künzelsau

Künzelsau. Hoher Sachschaden entstand am Montagabend beim Zusammenstoß zweier Pkw bei Künzelsau. Der Fahrer eines VW befuhr gegen 17 Uhr die B19 von Künzelsau in Richtung Kupferzell. Auf Höhe der Ausfahrt Gaisbach wollte der Mann vermutlich auf den rechten Fahrstreifen wechseln und übersah dabei einen 19-Jährigen mit seinem Renault, so die Polizei. Hierdurch wurde der VW vor den Renault geschoben und beide Fahrzeuge kamen im Seitengraben zum Stehen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1