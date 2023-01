Hocchzeitsgesellschaft blockiert Einhorntunnel bei Schwäbisch Gmünd

Schwäbisch Gmünd. Am Samstagabend gegen 21:16 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer, dass der Einhorntunnel bei Schwäbisch Gmünd in Fahrtrichtung Stuttgart durch mehrere Fahrzeuge blockiert wird. Personen hingen aus den Fenstern der Fahrzeuge und würden in die Luft schießen.

Durch mehrere Polizeistreifen wurden vor Ort sechs Fahrzeuge angetroffen und die Insassen kontrolliert. Wie sich herausstellte, handelte es sich um Teilnehmer einer Hochzeitsgesellschaft. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.