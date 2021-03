Schwäbisch Hall. „Hilfe – mein Kind macht Abi!“, lautet der Titel einer Online-Veranstaltung für Eltern. Wie kann die Studien- und Berufswahl bei dem eigenen Kind gelingen? Die Rolle des Ratgebers ist nicht immer einfach. Themen der Veranstaltung, die die Berufsberaterin Tanja Zeiner bespricht, sind außerdem Ausbildungs-, Studien und Überbrückungsmöglichkeiten sowie wichtige Bewerbungstermine. Die Online-Veranstaltung findet am Dienstag, 30. März von 18 bis 19.30 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung ist erforderlich: per E-Mail an Schwaebischhall-Tauberbischofsheim.BCA@arbeitsagentur.de oder telefonisch bei Susanne Ehrmann 0791/9758 321.