Hausbesitzer überrascht Diebe

Lohr. Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Lohr ein. Als die Einbrecher unerwartet auf den Bewohner getroffen sind, ergriffen sie sofort die Flucht.

Gegen 23 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam über eine Kellertüre in ein Einfamilienhaus in der Pfingstgrundstraße ein und begannen Schubladen und Schränke im Erdgeschoss nach Beute zu durchsuchen. Als sich die Einbrecher ins erste Obergeschoss begaben, wurde der 62-jährige Bewohner auf die ungebetenen Gäste aufmerksam und verständigte die Polizei. Die Unbekannten, die offenbar durch die Anwesenheit des Mannes überrascht wurden, ergriffen daraufhin sofort die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen verlief allerdings ergebnislos.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und sucht Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise auf die Täter geben können, die einige hundert Euro Bargeld erbeuteten. Zeugen sollen sich unter Telefon 0931/4571732 melden.