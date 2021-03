Schöntal. Mit ihrem Buch „Nicht mehr ich: Die wahre Geschichte einer jungen Ordensfrau“ hat Dr. Doris Reisinger, geborene Wagner, vor wenigen Jahren großes Aufsehen erregt. Die bekannte Autorin ist „Online-Gast“ bei der Katholischen Erwachsenenbildung Hohenlohekreis. Inzwischen hat sie ihre Erfahrungen in einer katholischen geistlichen Gemeinschaft nach ihrem Austritt weiter reflektiert und ist so zu einer Fachfrau zum Thema „Missbrauch in der Kirche“ geworden.

Im Vortrag wird Doris Reisinger die unterschiedlichen Facetten manipulativer „Seelenführung“ im Bereich der katholischen Kirche analysieren und mit realen Beispielen illustrieren.

Dabei kommen auch die tieferen Ursachen für diese Art des Missbrauchs zur Sprache. So wird deutlich: Es handelt sich nicht nur um tragische Einzelfälle. Vielmehr hat der spirituelle Missbrauch in der katholischen Kirche eine systemische Dimension.

Die Anmeldung zum Online-Vortrag am Freitag, 26. März, 19 Uhr, ist unter www.keb-hohenlohe.de oder unter Telefon 07943/894335 möglich. Der Online-Zugangslink geht den Teilnehmenden vor der Veranstaltung per E-Mail zu.