Haftbefehl: 33-Jähriger leistet Widerstand

Wörth am Main. Ein 33-Jähriger leistete am Mittwochabend in seiner Wohnung Widerstand, als eine Streife der Obernburger Polizei einen bestehenden Abschiebehaftbefehl vollstrecken wollte. Auch seine 23-jährige Lebensgefährtin widersetzte sich den Maßnahmen der Beamten, die unverletzt blieben. Erst mit Unterstützung weiterer Streifen konnte der Mann letztlich gefesselt und zur Dienststelle transportiert werden. Der 33-Jährige verbrachte die Nacht in der Haftzelle der Obernburger Polizei und wird am Donnerstag zur Eröffnung des Haftbefehls am Amtsgericht vorgeführt. Seine 23-jährige Lebensgefährtin erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen einer versuchten Gefangenenbefreiung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1