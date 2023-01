Gute Obsternte trotz Trockenheit

Stuttgart. Trotz der starken Trockenheit und Hitze in den Sommermonaten 2022 fiel die Ernte von Kern- und Steinobst besser als erwartet aus. Im Vergleich zum letzten Jahr profitierten alle relevanten Obstarten. Nach den Schätzungen der Obstberichterstatterinnen und -berichterstatter des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg konnten 2022 auf einer Baumobstfläche von 17 600 Hektar (ha) rund 429 000 Tonnen (t) Äpfel, Birnen, Kirschen, Mirabellen/Renekloden und Zwetschgen/Pflaumen geerntet werden.

Darunter entfällt der größte Anteil mit 374 400 t (plus neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr) auf den beliebten Apfel, dessen Anbauschwerpunkt am Bodensee liegt. Gut ein Drittel der Apfelernte wird durch nur drei Hauptsorten, nämlich Elstar (54 400 t), Gala (43 000 t) und Jonagold (31 500 t) abgedeckt. Die höchsten Flächenerträge erzielten die Sorte Kanzi (42,3 t/ha) dicht gefolgt von Jonaprince (42,0 t/ha). Pinova, der noch vor zwei Jahren den höchsten Flächenertrag lieferte, liegt dieses Jahr auf Platz drei (36,7 t/ha) und Braeburn folgt auf Platz vier (36,3 t/ha).

13 Prozent mehr

Im Durchschnitt erzielten alle Apfelsorten einen Ertrag von 32,3 t/ha, das sind 13 Prozent mehr als im letzten Jahr und knapp 14 Prozent mehr als im sechsjährigen Mittel. Der kleinere Kernobstpartner Birne lag mit durchschnittlich 17,6 t/ha leicht über dem Niveau des Vorjahres (plus acht Prozent). Insgesamt wurden rund 15 200 t ( plus zehn Prozent) Birnen gepflückt.

Vor allem Süßkirschen konnten ihren Ertrag und ihre Erntemenge im Gegensatz zu 2021 vergrößern. Bei einem Durchschnittsertrag von 7,1 t/ha (plus 55 Prozent) konnten insgesamt 18 300 t ( plus 46 Prozent) geerntet werden. Auch im Vergleich mit dem sechsjährigen Mittel konnte der Ertrag um 17 Prozent erhöht werden. In Summe wurden 41 Prozent der Süßkirschen als Tafelobst zum Frischverzehr und 55 Prozent als Brenn- und Schüttelkirschen geerntet, wobei die meisten Kirschbäume im Ortenaukreis stehen. Bei den Sauerkirschen war mit 4,9 t/ha der Ertrag zwar um 29 Prozent höher als im Vorjahr, das sechsjährige Mittel von 7,6 t wurde jedoch um 35 Prozent unterschritten. Die Ursache war laut den Berichterstattern vor allem die Kirschessigfliege.

Viel besseres Resultat

Mit einer Erntemenge von 18 200 Tonnen konnten die Zwetschgenanbaubetriebe in diesem Jahr ein viel besseres Resultat als letztes Jahr (plus 82 Prozent) erzielen. Auch der mittlere Ertrag von 10,8 t/ha lag fast doppelt so hoch (plus 94 Prozent) wie letztes Jahr und um 19 Prozent höher als im sechsjährigen Mittel. Dagegen schnitten Mirabellen weniger gut ab, die mit 6,1 t/ha zwar einen höheren Ertrag als 2021 erzielten (plus acht Prozent), im Vergleich zu den letzten sechs Jahren jedoch um 17 Prozent im Ertrag zurückgingen. Die Erntemenge belief sich auf 2000 Tonnen und lag damit 15 Prozent höher als im letzten Jahr. stl