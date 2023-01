Grablaterne von Friedhof in Amorbach entwendet

Amorbach. Zwischen dem 15. und 19. Januar haben Unbekannte von einem Grab auf dem Friedhof in Amorbach (Landkreis Miltenberg) eine Laterne entwendet. Die Miltenberger Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Der dreiste Diebstahl von einem Grab am örtlichen Friedhof hat sich nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen Sonntag, 11.30 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, ereignet. Der Zeitwert der Laterne lag nach Angaben der Geschädigten bei rund 100 Euro, der ideelle Wert deutlich höher, so die Polizei, die Zeugen sucht. Hinweise unter Telefon 09371/9450.

