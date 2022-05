Gewerblicher Güterverkehr im Fokus

Odenwald-Tauber. Nein, das Wetter brachte die Beamten bei der siebenstündigen Großkontrollaktion auf A 81 gewiss nicht ins Schwitzen. Dennoch hatten sie auf der Raststätte Ob der Tauber (Ost) in Richtung Würzburg jede Menge zu tun (siehe Infobox mit der Bilanz unten auf der Seite). Ihr „Beuteschema“ diesmal: 40-Tonner und Sprinter.

Vier Motorradstreifen hatten die Aufgabe, die gewerblichen Gütertransporte aus dem fließenden Verkehr zu nehmen und auf den Rasthof zu leiten, so Polizeihauptkommissar Thomas Kaufmann, der die Kontrollaktion leitete, gegenüber den Fränkischen Nachrichten. Bei den Sprintern stelle die Überladung ein Hauptproblem dar, wogegen er und seine Mitstreiter im Einsatz vehement ankämpften. „Zudem war es unsere Aufgabe, all die gesetzlichen Neuerungen, die es jedes Jahr gibt, zu überprüfen und die Lkw-Fahrer dafür zu sensibilisieren“, betont Kaufmann. Bei ihnen stehe darüber hinaus vor allem die Ladungssicherung im Fokus, ebenso die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten.

„Solche große Kontrollen sind extrem wichtig“, so der Beamte. Dies zeigten allein schon die vielen schweren Unfälle mit Personenschaden, vor allem aufgrund von Müdigkeit, unter Beteiligung des Schwerlastverkehrs. „So sehen wir auch, wie und ob sich die Fernfahrer an die Vorgaben halten.“ Er, Kaufmann, sei überzeugt, dass sich eine Verbesserung der Situation ergebe, „wenn der Kontrolldruck zunimmt“.

Im Großen und Ganzen stießen die Beamten bei ihren Überprüfungen auf viel Verständnis seitens der Lkw-Lenker. „Dies ist in aller Regel ein nettes Gespräch, sie sind nicht genervt“, so Thomas Kaufmann. Es sei ein ganz normales Miteinander auf Augenhöhe. „Denn wir haben auch Verständnis für ihre Lage, weil sie werden oft von ihren Unternehmen auch dazu gedrängt, an die Grenzen zu gehen.“ Dies sei auch an der Parksituation allabendlich an der Autobahn zu erkennen, hier sei eine Verbesserung der Infrastruktur bitter nötig.

Auch Yannick Zimmermann, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn, sprach von einer „sehr guten und hervorragend organisierten Kontrolle“, die im Übrigen vom THW Igersheim mit einem Versorgungszelt sowie Stromanschlüssen tatkräftig unterstützt wurde. Auch er hob hervor, dass „eine Überwachung des Straßenverkehrs immer wichtig ist, um zu gewährleisten, dass niemand unterwegs ist, der eventuell nicht dazu in der Lage ist“ – sei es durch Drogenkonsum, Alkoholgenuss oder aufgrund eines Fahrzeugs mit technischen Mängeln. „Die Ergebnisse, die uns bislang vorliegen, zeigen, dass diese Verkehrskontrollen wichtig und richtig sind“, meint Zimmermann.