Gesunkenes Auto aus Neckar geborgen

Gundelsheim. Das am Dienstag durch Sonar auf dem Neckargrund festgestellte Objekt konnte am Donnerstagvormittag durch die

Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizeistation Heilbronn in Zusammenarbeit mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Neckar Standort Heidelberg geborgen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich um das am 13 Februar gesunkene

Fahrzeug handelt. Der Audi ist nicht mehr fahrbereit und wurde sichergestellt. Die Schifffahrt war für die Dauer des Bergungseinsatzes in der Zeit von 9 Uhr bis 10.28 Uhr gesperrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1