„Fränkische Nachrichten“, nicht „Tag“

Odenwald-Tauber. Potz Blitz, da fehlte einer! Am 12. April berichteten die FN über drei Hobbyfotografen aus ihrem Verbreitungsgebiet, die beim 46. Leser-Fotowettbewerb „Blende“ einen Preis auf Bundesebene gewonnen haben. Jetzt stellte sich heraus: Auch Jürgen Schreck aus Wertheim gehört dazu. Sein Foto „3 Zinnen im Nebel“ kam bei der Jurierung auf Platz 58. Er hatte es bei den Fränkischen Nachrichten für den Wettbewerb eingereicht. Intern passierte in der Datenhaltung jedoch eine Verwechslung mit der Tageszeitung „Fränkischer Tag“, die aus Bamberg kommt und ebenfalls die „Blende“ ausgeschrieben hatte. Deshalb nun diese „Nachmeldung“ und Glückwunsch an Herrn Schreck! Bild: Jürgen Schreck

