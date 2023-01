Bretzfeld. Schaden an einem Pkw entstand in der Nacht zum Dienstag in Bretzfeld-Schwabbach. Unbekannte schütteten zwischen 19 Uhr am Montag und 8.45 Uhr am Dienstag eine ölige Flüssigkeit auf den Firmenwagen, der in der Birkenstraße geparkt war. Diese konnte bis zum Mittwoch nicht entfernt werden, so die Polizei. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 07946 940010 beim Polizeiposten Bretzfeld melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1