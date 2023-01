Flaschen mit Benzin gefüllt

Kitzingen. Einem aufmerksamen Zeugen und dem schnellen Handeln der Polizei Kitzingen ist es zu verdanken, dass sich eine Gruppe von vier Jugendlichen beidem Hantieren mit Pyrotechnik und benzingefüllten Flaschen keine schweren Verletzungen zugezogen hat. Die weiteren Ermittlungen hat die Kripo Würzburg mit Unterstützung des Bayerischen Landeskriminalamtes übernommen.

An einer Tankstelle in der Repperndorfer Straße fielen einem 29-Jährigen am Montagabend vier Jugendliche auf, die Benzin in Plastikflaschen abfüllten. Er informierte die Polizei und die fahndete sofort mit mehreren Streifen nach den Jugendlichen und traf sie noch vor dem Zünden der Pyrotechnik an der Florian-Geyer-Halle an.

Unter einem Baucontainer hatten die Jugendlichen im Alter von 13 bis 17 Jahren zwei mit Benzin gefüllte Kunststoffflaschen deponiert. An diesen Flaschen hatten sie mehrere Feuerwerkskörper befestigt – die Kripo spricht von deutlicher Gefahr.