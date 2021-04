Finanzspritze fürs Mozartfest

Würzburg. Der Haushaltsauschuss des Bayerischen Landtags hat über die Vergabe der Kulturfonds beschlossen. Demnach fließen 800 000 Euro als Förderung für die Jubiläumsaison „100 Jahre Mozartfest“ an die Stadt Würzburg. Damit nimmt Unterfranken bei der Förderhöhe unter den Regierungsbezirken erstmals seit langem Platz drei ein. Das stellte der Würzburger SPD-Landtagsabgeordnete Volkmar Halbleib nach dem Beschluss im Haushaltsausschuss des Landtags am Mittwoch erfreut fest.

Unterfranken belege damit den Platz, der dem Regierungsbezirk entsprechend der Bevölkerungszahlen auch gebührt. Konkret fließen aus dem Kulturfonds 2021 800 000 Euro Förderung für die Jubiläumsaison „100 Jahre Mozartfest“ für die Stadt Würzburg, weitere 33 000 Euro Nachschlag für den Tourismusbetrieb der Stadt für die Entwicklung eines multimedialen Theaterschauspiels über Leben und Werk des Balthasar Neumann – hierfür wurden im Vorjahr bereits 60 000 Euro ausgeschüttet –, sowie 46 100 Euro für die museumsbedingten Mehrkosten beim Einbruchschutz im neuen Museum „Main und Mensch“ im ehemaligen Spital in Ochsenfurt.

So erfreulich der hohe Zuschlag für die Region Würzburg sei, so sehr schmerzt es Halbleib als Mitglied im Ausschuss für Kunst und Wissenschaft, dass außerdem nur noch zwei weitere Projekte in Unterfranken unter den geförderten Projekten über 25 000 Euro dabei sind: die Ausstellung „Weltbad Kissingen und Prinzregent Luitpold“ in Bad Kissingen sowie „Kirchners Badende: Neuschöpfungen und Erinnerungen“ im KirchnerHaus Aschaffenburg.