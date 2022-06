Exhibitionist belästigt zwei Frauen

Mömlingen/Miltenberg. Am Pfingstsonntag ist am Nachmittag in Mömlingen (Landkreis Miltenberg) ein Unbekannter zwei Frauen gegenübergetreten und hat vor diesen an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Im Anschluss flüchtete er mit einem Fahrrad. Die Kriminalpolizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Gegen 17 Uhr war der unbekannte Mann am Radweg zwischen Mömlingen und Eisenbach einer Frau im Alter von 53 Jahren gegenübergetreten. Als eine 67-jährige Zeugin hinzukam, flüchtete der Mann mit dem Rad in Richtung Eisenbach. Eine sofort von der Polizei Obernburg eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos.

